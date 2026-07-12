По направлению к Москве за сутки уничтожено около 300 беспилотников

«В течение последних суток в сторону Московского региона летело около 300 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах», – написал Собянин в канале на платформе Max.
«45 вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве», – добавил мэр.
Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала текущих суток противовоздушная оборона ликвидировала 40 направлявшихся к российской столице вражеских беспилотных аппаратов.
Позже мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении еще трех летевших на город дронов.
Несколькими днями ранее в направлении столичного региона двигалось свыше 430 беспилотников.