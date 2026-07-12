Лихачев призвал МАГАТЭ отреагировать на обстрел Энергодара украинскими войсками

Tекст: Дарья Григоренко

«То, что произошло сегодня утром – идеальная ситуация для МАГАТЭ доказать на деле, а не на словах, приверженность достигнутым всего два дня назад договоренностям о максимальном ускорении информирования мирового сообщества о всех рисках, инцидентах и угрозах, возникающих на территории Энергодара», – заявил Лихачев, слова которого приводит пресс-служба Росатома, передает РИА «Новости»

Он добавил, что европейские лидеры и международные организации предпочитают игнорировать происходящее, прикрываясь политической корректностью. Консультации с представителями агентства, прошедшие в Калининграде, показали, что судьба сотрудников станции и безопасность объекта волнуют исключительно российскую сторону.

Ранее Лихачев сообщил, что в результате удара украинского беспилотника по остановке в Энергодаре погибли четыре мирных жителя, еще несколько человек получили ранения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал автобусную остановку в Энергодаре.