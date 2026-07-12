Президент Словакии сообщил об отказе ряда стран НАТО финансировать Киев

Глава государства Петер Пеллегрини подтвердил нежелание нескольких участников Североатлантического альянса предоставлять военную поддержку Киеву, передает ТАСС.
Комментируя итоги прошедшего в Анкаре саммита, политик отметил схожую позицию лидеров Венгрии и Чехии.
«Словакия четко дала понять, что не будет помогать оружием и участвовать в финансировании дальнейшего вооружения Украины», – сказал президент.
Он добавил, что Братислава не одинока в решении отказаться от участия в пакете помощи на 70 млрд евро.
Политик также выразил сожаление из-за неспособности Евросоюза согласовать кандидатуру переговорщика для диалога с Россией.
По его мнению, Запад уделяет слишком много внимания поставкам оружия, игнорируя необходимость дипломатического завершения кризиса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, страны НАТО обсуждали инициативу о выделении Киеву 70 млрд евро военной помощи.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо официально уведомил руководство альянса об отказе от финансирования украинских войск.
Итоговая декларация саммита в Анкаре не закрепила за союзниками обязательств по спонсированию Украины.