Лихачев: В Энергодаре в результате атак ВСУ погибли четыре человека

Лихачев сообщил о гибели четырех человек при атаке ВСУ на Энергодар

Tекст: Дарья Григоренко

«Спустя всего двое суток после встречи с МАГАТЭ у нас самый кровавый день в Энергодаре. И это не фигура речи, а факт. Убиты сразу четыре человека – две женщины и двое мужчин, четверо раненых, один из которых – тяжелый», – заявил глава госкорпорации, передает РИА «Новости».

Всего с 27 апреля, когда началась масштабная эскалация, жертвами обстрелов в Энергодаре стали 11 мирных жителей. Количество раненых исчисляется десятками, добавили в пресс-службе Росатома.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал автобусную остановку в Энергодаре.

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов допустил обсуждение безопасности станции с руководством МАГАТЭ в Калининграде.

Месяцем ранее глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о гибели сотрудника ЗАЭС из-за налета дронов.