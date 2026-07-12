Энергетики восстановили работу 33 ЛЭП под Новгородом

Tекст: Денис Тельманов

Энергетики восстановили работу 33 линий электропередачи в Новгородской области после мощной непогоды, передает РИА «Новости». На ликвидации последствий аварии задействованы 52 бригады специалистов.

Губернатор региона Александр Дронов сообщил, что из-за грозы с ветром и градом без электричества остались более 14 тыс. жителей в 10 округах. На следующий день свет вернули более чем 7 тыс. человек.

«Россети Северо-Запад восстановили работу 33 линий электропередачи в Новгородской области после шторма с ливнем и грозой... Некоторые ЛЭП строим фактически заново», – отметили в пресс-службе компании.

Восстановительные работы продолжаются в круглосуточном режиме до полной ликвидации последствий стихии. В процессе участвуют 58 единиц специальной техники.

Новгородский филиал энергокомпании переведен на работу в особом режиме, мобилизованы все доступные силы и средства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Минэнерго сообщило о работе 25 бригад специалистов в Новгородской области.

В апреле энергетики возобновили подачу электричества после ураганного ветра.

Прошлым летом из-за непогоды без света остались почти 500 населенных пунктов региона.