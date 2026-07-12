Дагестанского водителя наказали за перекрытие дороги ради свадебного выкупа

Два административных протокола составили на 19-летнего жителя Избербаша, который перекрыл движение ради древней кавказской традиции, передает РИА «Новости».
Инцидент получил огласку после публикации видео в Telegram-канале республиканской Госавтоинспекции.
На кадрах видно, как нарушитель выезжает на встречную полосу, блокируя путь свадебным автомобилям, и посылает пассажира просить две тысячи рублей в качестве символического испытания для жениха.
«В отношении водителя составлены административные материалы: часть 1 статьи 12.7 КоАП РФ – управление транспортным средством без права управления. Санкция предусматривает административный штраф от 5 000 до 15 000 рублей. Автомобиль задержан и помещен на специализированную стоянку», – сообщили в Госавтоинспекции.
Кроме того, за выезд на полосу встречного движения молодому человеку грозит дополнительный штраф в размере 7,5 тыс. рублей.
В качестве альтернативного наказания по этой статье предусмотрено лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Екатеринбурге наказал остановивших движение ради свадебных танцев водителей.
В дагестанском Каспийске суд оштрафовал молодого человека за намеренный выезд на встречную полосу.
Месяцем ранее в Махачкале подросток без водительских прав насмерть сбил женщину на тротуаре.