Дагестанского водителя наказали за перекрытие дороги ради свадебного выкупа

Tекст: Денис Тельманов

Два административных протокола составили на 19-летнего жителя Избербаша, который перекрыл движение ради древней кавказской традиции, передает РИА «Новости».

Инцидент получил огласку после публикации видео в Telegram-канале республиканской Госавтоинспекции.

На кадрах видно, как нарушитель выезжает на встречную полосу, блокируя путь свадебным автомобилям, и посылает пассажира просить две тысячи рублей в качестве символического испытания для жениха.

«В отношении водителя составлены административные материалы: часть 1 статьи 12.7 КоАП РФ – управление транспортным средством без права управления. Санкция предусматривает административный штраф от 5 000 до 15 000 рублей. Автомобиль задержан и помещен на специализированную стоянку», – сообщили в Госавтоинспекции.

Кроме того, за выезд на полосу встречного движения молодому человеку грозит дополнительный штраф в размере 7,5 тыс. рублей.

В качестве альтернативного наказания по этой статье предусмотрено лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Екатеринбурге наказал остановивших движение ради свадебных танцев водителей.

В дагестанском Каспийске суд оштрафовал молодого человека за намеренный выезд на встречную полосу.

Месяцем ранее в Махачкале подросток без водительских прав насмерть сбил женщину на тротуаре.