Спецпредставитель президента по инвестиционному сотрудничеству Кирилл Дмитриев резко высказался о ситуации с приезжими в островном государстве, передает РИА «Новости».
«Падшая Империя», – охарактеризовал он положение дел в стране.
Месяцем ранее чиновник отмечал превращение государства в зону насилия из-за действий приезжих.
В конце июня он назвал отставку британского премьера Кира Стармера закономерным итогом провалов в миграционной политике.
Дмитриев также обвинял лондонское руководство в попытках отвлечь внимание граждан от преступлений нелегалов.
В прошлом году на побережье через Ла-Манш прибыли более 41 тыс. нелегалов на лодках. Этот показатель уступает лишь рекордному 2022 году, когда границу пересекли свыше 45 тыс. человек.
Власти вынуждены ежедневно тратить миллионы фунтов стерлингов на размещение просителей убежища.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня глава РФПИ назвал отставку британского премьера Кира Стармера важным сигналом для западных лидеров.
Ранее спецпредставитель президента России предрек Соединенному Королевству скорую революцию из-за вооруженных нападений мигрантов.
В мае чиновник выразил уверенность в неспособности государства пережить текущий политический курс.