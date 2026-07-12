Документы на выборы депутатов Госдумы подали 80 самовыдвиженцев

Tекст: Денис Тельманов

Центральная избирательная комиссия завершила прием документов от кандидатов, планирующих участвовать в парламентских выборах в качестве самовыдвиженцев, передает Интерфакс.

«У нас 80 одномандатников-самовыдвиженцев. Прием документов от самовыдвиженцев завершился, более не будет. 80 человек претендует самовыдвиженцев», – заявил заместитель главы ЦИК России Николай Булаев на заседании комиссии в воскресенье.

Голосование на выборах депутатов Госдумы и совмещенных с ними выборах продлится три дня – с 18 по 20 сентября.

В рамках единого дня голосования в сентябре 2026 года планируется провести свыше 2,2 тыс. избирательных кампаний различного уровня, по итогам которых будут замещены 20,7 тыс. мандатов и должностей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральная избирательная комиссия приняла документы партии «Единая Россия» на выборы в Госдуму.

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