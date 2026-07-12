Поставки одежды из США в Россию за пять месяцев увеличились в 2,4 раза

Tекст: Дарья Григоренко

С января по май текущего года объем ввезенной из США в РФ одежды составил 22,1 млн долларов, что в 2,4 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. В мае стоимость поставок достигла 3,96 млн долларов, оказавшись в 1,6 раза выше прошлогодних значений, передает РИА «Новости».

Наибольший прирост зафиксирован в категории женской повседневной одежды, включающей платья, костюмы, юбки и брюки. Экспорт этих товаров увеличился втрое, достигнув отметки в 9,2 млн долларов. Аналогичная динамика наблюдается и в сегменте аксессуаров и деталей гардероба, поставки которых выросли до 4,6 млн долларов.

Помимо этого, импорт маек и фуфаек увеличился в 2,1 раза, составив 6,6 млн долларов. При этом поставки свитеров, жилетов и кардиганов немного снизились – падение составило 8%, а общий объем в этой категории оценивается в 1,2 млн долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Россия вдвое увеличила импорт одежды из Турции.

В марте отечественные компании приобрели в Соединенных Штатах обувь на рекордные 2 млн долларов.

В этом же месяце российские предприятия в три раза нарастили закупки американской косметики.