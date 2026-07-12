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    12 июля 2026, 16:46 • Новости дня

    США ударили по Ирану ракетами Tomahawk

    Американские военные поразили 140 объектов в Иране ракетами Tomahawk

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Соединенных Штатов нанесли массированные ночные удары по иранским военным объектам, применив крылатые ракеты, запущенные с кораблей, и палубную авиацию.

    Во время ночных атак на территорию Ирана американские военные задействовали крылатые ракеты Tomahawk и палубные истребители F/A-18, передает «Интерфакс».

    Ракеты запускались с боевых кораблей, а самолеты поднимались с авианосцев, следует из видеоматериалов Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

    Сейчас в Аравийском море на боевом дежурстве находятся более 20 американских военных кораблей.

    В их числе два атомных авианосца, несущих свыше 100 боевых самолетов, а также крейсер и 13 эсминцев с ракетами Tomahawk, дальность которых достигает 1,6 тыс. километров.

    «Центральное командование завершило третью за эту неделю серию ударов по Ирану. Иранская сторона понесла ответственность за то, что атаковала еще одно судно в Ормузском проливе», – заявили в CENTCOM.

    Военные уточнили, что целями стали около 140 объектов, включая арсеналы, системы связи и береговые пункты. Всего за неделю США атаковали более 300 иранских целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные возобновили удары по целям на территории Ирана.

    Президент США Дональд Трамп объявил о завершении перемирия с Тегераном. До этого войска США атаковали десять объектов в районе Ормузского пролива.

    13 июля 2026, 00:50 • Новости дня
    WP: Военные США обвинили командование в гибели солдат из-за удара иранского БПЛА

    Tекст: Антон Антонов

    Военнослужащие армии США, уцелевшие после атаки иранского беспилотника на объект в Кувейте, обвинили военное руководство в игнорировании предупреждений об угрозе, пишет Washington Post.

    В результате инцидента в порту Эш-Шуайба погибли шесть человек, а выжившие испытывают чувство вины и предательства со стороны руководства, пишет Washington Post.

    Военные утверждают, что генералы проигнорировали разведданные, указывающие на высокую вероятность иранского удара по порту. База не имела достаточной защиты от дронов, однако командование все равно перебросило туда войска.

    Кроме того, раненые участники событий пожаловались на серьезные сбои в системе медицинского обеспечения после атаки. На прошлой неделе результаты внутреннего расследования передали семьям погибших. Однако солдаты сомневаются, что виновные в отправке людей на уязвимый объект понесут реальное наказание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пережившие удар по базе в Кувейте американские военные опровергли версию главы Пентагона Пита Хегсета о надежности обороны.

    Пострадавшие в ходе американской операции против Ирана бойцы выразили недовольство заниженными официальными оценками тяжести своих ранений.

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    13 июля 2026, 16:21 • Новости дня
    NYT: Экс-президента Ирана Ахмадинежада арестовали за связи с «Моссадом»
    NYT: Экс-президента Ирана Ахмадинежада арестовали за связи с «Моссадом»
    @ AP Photo/Ebrahim Noroozi/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад находится под домашним арестом по подозрению в многолетнем сотрудничестве с израильской разведслужбой «Моссад», пишет The New York Times (NYT).

    По данным NYT, израильская спецслужба в течение года проводила тайную операцию по вербовке иранского политика. Планировалось, что он станет новым лидером страны после возможной смены власти.

    По данным расследования, в 2024 году «Моссад» организовал личную встречу Ахмадинежада с занимавшим пост директора разведки Давидом Барнеа в Будапеште. Для прикрытия израильтяне задействовали венгерского ученого, который пригласил политика на климатическую конференцию.

    Израиль неоднократно перечислял значительные суммы пресс-секретарю экс-президента Акбару Джаванфекру. Кульминацией операции стал день атаки на Тегеран 28 февраля, когда ракеты разрушили здание охраны Ахмадинежада, после чего его вывезли в безопасное место агенты «Моссада».

    Впоследствии политик покинул укрытие после предполагаемой ссоры с израильскими кураторами. На публике он появился лишь недавно на похоронах аятоллы Али Хаменеи в окружении сотрудников КСИР, которые, по словам источников, «выглядели как охранники». Сейчас он находится под домашним арестом.

    Напомним, Соединенные Штаты и Израиль планировали вернуть к власти бывшего иранского президента. Американские СМИ назвали Махмуда Ахмадинежада желаемым для Вашингтона новым руководителем страны.

    Офис политика официально опроверг мартовские слухи о его гибели при ракетном обстреле.

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    13 июля 2026, 19:47 • Видео
    Зеленский разогнал кабмин. Чего ждать?

    Владимир Зеленский заявил об отставке премьер-министра Юлии Свириденко и о «новой политической стратегии», главной частью которой, судя по всему, станет новый министр обороны.

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    13 июля 2026, 18:29 • Новости дня
    Египет и Турция отказались принять круизный лайнер с ЛГБТ-туристами из США
    Египет и Турция отказались принять круизный лайнер с ЛГБТ-туристами из США
    @ SEBASTIEN NOGIER/EPA/ТАСС

    Власти Египта вслед за Турцией не разрешили заход в свои территориальные воды круизному лайнеру Scarlet Lady, выполнявшему рейс для представителей ЛГБТ-сообщества (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России), организованный американской туристической компанией Atlantis Events. В результате судно было вынуждено изменить маршрут и направиться к греческому острову Крит.

    Как сообщил телеканалу CNN президент и генеральный директор Atlantis Events Рич Кэмпбелл, разрешение на заход в Египет изначально было получено.«У нас были все необходимые разрешения, но в самый последний момент нам отказали в допуске», – заявил Кэмпбелл.

    По его словам, аналогичный маршрут компания успешно выполняла годом ранее, поэтому произошедшее стало неожиданностью. В обращении к пассажирам он подчеркнул: «Я знаю, насколько важным этот визит был для многих из вас. В прошлом году мы без каких-либо проблем прошли по аналогичному маршруту, поэтому были удивлены этим досадным решением».

    Ранее турецкие власти также запретили лайнеру заходить в два порта страны. По данным CNN, чиновники объяснили это тем, что судно было зафрахтовано группами, «известными поведением, несовместимым с устоями нашего общества и моральными ценностями».

    После отказа Турции организаторы изменили маршрут и планировали сделать остановку в Египте, однако египетские власти также не разрешили судну войти в свои территориальные воды. На борту находились около 1,9 тыс. пассажиров, из которых примерно 1,1 тыс. – граждане США. Остальные прибыли из Великобритании, Канады, Австралии и других стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2025 года администрация порта Стамбула отказала круизному лайнеру Astoria Grande в швартовке. Летом 2024 года президент Турции Тайип Эрдоган отказался от поездки на церемонию открытия Олимпийских игр в Париже из-за пропаганды нетрадиционных отношений. В конце того же года московский суд арестовал организатора туров в Египет для сторонников запрещенного экстремистского движения.

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    13 июля 2026, 06:40 • Новости дня
    КСИР сообщил об ударе по авиабазе США в Иордании

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил об ударе по нескольким крупным складам ракет и резервуарам с топливом на используемой США авиабазе «Принц Хасан» в Иордании.

    Корпус стражей исламской революции Ирана нанес удар по нескольким складам ракет и резервуарам с топливом на авиабазе «Принц Хасан» в Иордании, которую используют американские военные, передает РИА «Новости».

    «Сожжены резервуары с топливом и склады боеприпасов авиабазы «Принц Хасан» в Иордании», – говорится в заявлении КСИР.

    В ведомстве пояснили, что атака с применением ракет и дронов стала первым этапом ответа на агрессивные действия. Минувшей ночью армия США нанесла удары по прибрежным базам иранских вооруженных сил. Это произошло после того, как иранские военные моряки задержали два судна с отключенными системами, двигавшиеся по запрещенному маршруту в Ормузском проливе и создававшие угрозу судоходству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне иранские военные поразили центр командования американской базы «Принц Хасан» в Иордании.

    В результате атаки на территории военного объекта вспыхнул пожар.

    Несколькими днями ранее Корпус стражей исламской революции атаковал военную инфраструктуру Соединенных Штатов в Кувейте и Бахрейне.

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    13 июля 2026, 00:18 • Новости дня
    Движение судов через Ормузский пролив сократилось до минимума

    CNN: Движение судов через Ормуз сократилось после заявления Ирана о его закрытии

    Tекст: Антон Антонов

    Движение судов через Ормузский пролив сократилось до минимума после заявления иранского Корпуса стражей исламской революции о закрытии водного пути, сообщает CNN со ссылкой на данные MarineTraffic.

    По данным сервиса MarineTraffic, сейчас через пролив проходят лишь считаные корабли под флагом Ирана, передает CNN.

    Иранские военные заявили о закрытии пролива рано утром в воскресенье. Сообщается, что танкер с химикатами под флагом Багамских островов пытается пересечь канал ближе к иранскому берегу. Судно направляется в порт Фуджейра на восточном побережье ОАЭ.
    При этом Объединенный центр морской информации при ВМС США заявляет, что южный маршрут остается открытым для двустороннего движения.

    Ситуация оказывает негативное влияние на весь регион, сообщает CNN. Власти Катара рекомендовали владельцам судов временно прекратить плавание и все виды морской деятельности на фоне обострения конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-морской флот Корпуса стражей исламской революции Ирана сообщил о закрытии Ормузского пролива.

    Цены на нефть взлетели после обмена ударами США и Ирана.

    На прошлой неделе Вашингтон объявил, что режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует.

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    13 июля 2026, 00:35 • Новости дня
    США нанесли удары по Ирану

    CENTCOM: США начали наносить новые удары по Ирану

    США нанесли удары по Ирану
    @ U.S. Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные нанесли новые удары по целям в Иране, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    «В 17.00 по времени Восточного побережья США (полночь мск) силы Центрального командования ВС США начали наносить новые удары по Ирану, чтобы продолжить снижение его возможностей атаковать гражданских моряков и коммерческие суда, свободно проходящие через Ормузский пролив», – сообщает CENTCOM в X.

    На южном побережье Ирана в районе городов Бендер-Аббас и Сирик зафиксировано более десяти взрывов, передает ТАСС со ссылкой на Fars.

    В портовом городе Джаск на юге страны прогремели три взрыва. Еще несколько взрывов произошли на иранском острове Кешм в Ормузском проливе, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-морской флот Корпуса стражей исламской революции Ирана сообщил о закрытии Ормузского пролива.

    Цены на нефть взлетели после обмена ударами США и Ирана.

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    13 июля 2026, 04:28 • Новости дня
    Нетаньяху рассказал о последнем разговоре с Грэмом

    Нетаньяху назвал Грэма «необыкновенным другом» Израиля

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал о последнем разговоре с сенатором США Линдси Грэмом (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    Нетаньяху в эфире телеканала Fox News сообщил, что американский политик крайне эмоционально отреагировал на заявление о том, что Израиль мог бы сам обеспечивать защиту как своих, так и американских интересов.

    «Он пришел в ярость. Он сказал: «Ни за что, так нельзя»», – рассказал израильский премьер. Нетаньяху назвал сенатора «необыкновенным другом» еврейского государства, передает РИА «Новости».

    Нетаньяху подчеркнул, что сенатор настолько беспокоился о безопасности Израиля, что выразил свое возмущение, стремясь сохранить американское финансирование или даже увеличить его, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, офис сенатора сообщил о его смерти от осложнений сердечно-сосудистого заболевания.

    Незадолго до смерти политик разрабатывал план нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем.

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    13 июля 2026, 01:33 • Новости дня
    Нефть Brent подорожала до 78 долларов на фоне ударов США по Ирану

    Tекст: Антон Антонов

    Стоимость нефти марки Brent на биржевых торгах в ночь на 13 июля выросла на фоне сообщений об ударах США по Ирану, следует из данных торгов.

    К 1.21 мск цена сентябрьских фьючерсов на Brent достигла 78 долларов за баррель. Предыдущая сессия закрылась на уровне 76,01 доллара за баррель, передает РИА «Новости»,

    Подорожала и нефть марки WTI. Августовские фьючерсы на WTI поднялись с 71,41 доллара до 73,79 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные нанесли новые удары по целям в Иране.

    Движение судов через Ормузский пролив сократилось до минимума после заявления иранского Корпуса стражей исламской революции о закрытии водного пути.

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    13 июля 2026, 09:34 • Новости дня
    Журналист Христофору: Смерть Грэма стала проявлением проклятия Зеленского

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Уход из жизни американского сенатора Линдси Грэма (в списке террористов и экстремистов в России) нанес серьезный ущерб репутации Владимира Зеленского, заявил кипрский обозреватель Алекс Христофору.

    Внезапная смерть сенатора Линдси Грэма обернулась репутационным провалом для украинской стороны, указал Христофору, передает РИА «Новости».

    «В Киеве он выглядел хорошо и даже сподобился на несколько речей и фото с дронами. Грэм не первый политик, который испытывает неудачи после визита в Киев, так что это был дурной знак, превратившийся в удар по имиджу Киева», – подчеркнул журналист.

    По мнению эксперта, кончина влиятельного сторонника Киева оказалась тяжелой потерей для инициаторов эскалации.

    «Многие из вас знают про некое проклятие Зеленского. Это, конечно, все домыслы, просто на сей раз совпадение особенно красноречиво», – заключил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский сенатор Линдси Грэм умер от расслоения аорты. Накануне своей смерти политик посетил столицу Украины. Глава ФБР Кэш Патель сообщил о предоставлении необходимых ресурсов местным властям.

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    13 июля 2026, 08:46 • Новости дня
    Патрушев рассказал о разоблачении агентов ЦРУ в России на рубеже веков

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская контрразведка на рубеже веков смогла преодолеть последствия распада СССР и нанести серьезные удары по иностранным спецслужбам, разоблачив сотни шпионов, заявил помощник президента и председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

    «Российская контрразведка преодолела последствия распада Советского Союза и прекращения существования Комитета государственной безопасности СССР. Удалось не просто сохранить ядро контрразведки, но и вновь начать действовать наступательно», – отметил Патрушев в интервью РИА «Новости».

    В качестве примеров успешной работы он привел задержание в 2000 году бывшего сотрудника разведки ВМС США Эдмонда Поупа, собиравшего данные о передовых морских вооружениях.

    Также Патрушев напомнил о разоблачении в 2004 году сотрудника Института США и Канады Игоря Сутягина, который передавал секретные сведения под прикрытием британской консалтинговой фирмы.

    Кроме того, помощник президента упомянул захват сотрудницы ЦРУ Черри Либернайт в конце 1999 года, работавшей под видом дипломата в Москве. Историки спецслужб также отмечают разоблачение четырех сотрудников британской MI-6 в 2006 году, использовавших шпионский камень для связи, что позже признал Лондон. По открытым данным ФСБ, счет разоблаченных иностранных агентов идет на сотни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Морской коллегии Николай Патрушев долго обдумывал предложение о переходе в органы государственной безопасности СССР.

    Помощник президента России назвал навязанный в девяностые годы либеральный курс угрозой для отечественного флота.

    Он также указывал на критическую необходимость развития военно-морских сил страны.

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    13 июля 2026, 08:08 • Новости дня
    Иранские военные уничтожили американские ракетные установки в Кувейте

    КСИР заявил об уничтожении американских установок HIMARS и складов в Кувейте

    Tекст: Мария Иванова

    Корпус стражей исламской революции нанес удар по складам боеприпасов и пусковым комплексам армии США на территории Кувейта.

    Иранские военные отчитались о ликвидации двух американских пусковых установок ракет класса «земля-земля» Himars, передает РИА «Новости». Успешной атаке также подверглись склады с боеприпасами на территории Кувейта.

    «КСИР заявил о том, что он уничтожил две пусковые установки США Himars вместе со складами ракет в Кувейте», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Press TV.

    До этого иранская сторона заявляла об ударах по военным базам США «Али ас-Салем» и «Ахмад-аль-Джабер» в Кувейте. В результате тех атак были уничтожены зенитный ракетный комплекс Patriot и американская радиолокационная система FPS.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские беспилотники ликвидировали пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS на территории Кувейта.

    Несколькими днями ранее подразделения вооруженных сил исламской республики осуществили серию атак по американским зенитным ракетным комплексам Patriot.

    До этого военные поразили военно-воздушную базу Али ас-Салем ракетами.

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    13 июля 2026, 18:22 • Новости дня
    Цена нефти Brent взлетела после объявления планов Вашингтона по Ирану

    Tекст: Денис Тельманов

    Мировые цены на нефть продемонстрировали резкий рост на фоне новостей о планах США восстановить блокаду морских портов Ирана.

    Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2026 года на лондонской бирже ICE росла более чем на 5%, передает ТАСС. Такая динамика отмечена после заявления президента США Дональда Трампа о планах восстановить блокаду морских портов Ирана.

    По данным торгов на 17:21 московского времени, цена Brent увеличивалась на 5,29%, достигая 80,03 доллара за баррель. Однако уже к 17:31 рост несколько замедлился.

    В это время нефть Brent торговалась на отметке 79,63 доллара за баррель, показывая прибавку в 4,76%. Одновременно стоимость фьючерсов на американскую нефть марки WTI поднималась на 4,78%, составив 74,82 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные нанесли новые удары по целям в Иране. Движение судов через Ормузский пролив сократилось до минимума.

    Ранее цена нефти марки Brent превысила 78 долларов за баррель.

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    13 июля 2026, 05:41 • Новости дня
    Иран объявил о ракетном ударе по авиабазе США в Иордании
    Иран объявил о ракетном ударе по авиабазе США в Иордании
    @ Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранские военные поразили американские военные объекты инфраструктуры беспилотниками, сообщил Корпус стражей исламской революции.

    Удар пришелся по американской авиабазе в Иордании, заявили в КСИР, передает ТАСС.

    В результате атаки на территории военного объекта вспыхнул пожар. Огонь охватил склады с вооружением и хранилища горючего.

    «Удары по Иордании были лишь первым этапом операции возмездия», – подчеркнули в КСИР

    Иранские военные добавили, что масштабные действия против сил США продолжаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне иранские военные поразили центр командования авиабазы Принца Хасана в Иордании.

    Несколькими днями ранее Корпус стражей исламской революции выпустил 10 баллистических ракет по американскому военному объекту Аль-Азрак.

    До этого Тегеран провел совместную операцию против инфраструктуры США в Кувейте и Бахрейне.

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    13 июля 2026, 14:57 • Новости дня
    ВС Йемена атаковали аэропорт Саны из-за иранского самолета

    Tекст: Денис Тельманов

    Правительственные войска повредили взлетно-посадочную полосу в столице страны, чтобы не допустить приземления борта из Ирана на контролируемую повстанцами-хуситами территорию.

    Удар по объекту инфраструктуры был нанесен для предотвращения посадки иранского воздушного судна, передает ТАСС.

    Аэропорт Саны в настоящее время находится под контролем движения «Ансар Аллах».

    «Террористические формирования хуситов, поддерживаемые иранским режимом, запретили йеменской национальной авиации приземляться в аэропорту столицы Саны и настояли на том, чтобы иранский [самолет] вторгся на территорию Йемена, поэтому взлетно-посадочная полоса аэропорта подверглась удару», – заявили в министерстве обороны страны.

    Незадолго до атаки военное ведомство призвало эвакуировать персонал и предостерегло граждан от приближения к территории гавани.

    В министерстве подчеркнули готовность перехватывать любые самолеты, нарушающие воздушное пространство, для защиты национального суверенитета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае прошлого года ВВС Израиля уничтожили инфраструктуру центрального аэропорта Саны.

    Гендиректор воздушной гавани сообщил об уничтожении шести пассажирских самолетов.

    Месяцем ранее йеменские хуситы закрыли акваторию Красного моря для израильских судов.

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    13 июля 2026, 04:13 • Новости дня
    Израильский 12-й канал заявил о подготовке Ираном покушения на Трампа в Турции

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль передал американцам предупреждение о якобы намерении Ирана устранить президента США Дональда Трампа во время его визита в Анкару на саммит НАТО, сообщает израильский 12-й канал.

    В сообщении 12-го канала говорится, что иностранная разведка вовремя перехватила информацию о якобы подготовке нападения на американского лидера на турецкой территории.

    Израильская сторона оперативно передала Вашингтону предупреждение о намерениях Тегерана. Эту информацию также подтверждали заявления посла США в Израиле Майка Хакаби. В связи с полученными разведывательными данными американским спецслужбам пришлось в срочном порядке заменить самолет главы государства, говорится в сообщении.

    По версии телеканала, высокопоставленные иранские чиновники рассматривали визит Трампа на саммит Североатлантического альянса как уникальную возможность для устранения.

    Публикация данной информации была разрешена военной цензурой Израиля, уточняет телеканал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о готовности американских военных нанести удары по Ирану в случае попытки покушения на него.

    Трамп заявил, что в ходе возвращения из Турции поменял самолет в Британии, чтобы британские военные посмотрели на подаренный катарской стороной Boeing.

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