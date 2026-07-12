США ударили по Ирану ракетами Tomahawk

Американские военные поразили 140 объектов в Иране ракетами Tomahawk

Tекст: Денис Тельманов

Во время ночных атак на территорию Ирана американские военные задействовали крылатые ракеты Tomahawk и палубные истребители F/A-18, передает «Интерфакс».

Ракеты запускались с боевых кораблей, а самолеты поднимались с авианосцев, следует из видеоматериалов Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

Сейчас в Аравийском море на боевом дежурстве находятся более 20 американских военных кораблей.

В их числе два атомных авианосца, несущих свыше 100 боевых самолетов, а также крейсер и 13 эсминцев с ракетами Tomahawk, дальность которых достигает 1,6 тыс. километров.

«Центральное командование завершило третью за эту неделю серию ударов по Ирану. Иранская сторона понесла ответственность за то, что атаковала еще одно судно в Ормузском проливе», – заявили в CENTCOM.

Военные уточнили, что целями стали около 140 объектов, включая арсеналы, системы связи и береговые пункты. Всего за неделю США атаковали более 300 иранских целей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные возобновили удары по целям на территории Ирана.

Президент США Дональд Трамп объявил о завершении перемирия с Тегераном. До этого войска США атаковали десять объектов в районе Ормузского пролива.