Захарова: Кришок не обладает полномочиями в Боснии и Герцеговине

Tекст: Дарья Григоренко

Комментарий Захаровой опубликован на сайте МИД РФ. Захарова подчеркнула нелегитимность подобных кадровых решений. «Попытки западных представителей в руководящем комитете Совета по выполнению мирного соглашения представить господина Кришока в качестве временного высокого представителя не имеют под собой никаких правовых оснований», – отметила дипломат.

«Если эта функция необходима для обеспечения технического функционирования Аппарата высокого представителя (АВП), то это сугубо внутреннее дело данного института. Однако никакими полномочиями по смыслу Дейтонского соглашения так называемый и. о. высокого представителя не обладает», – говорится в комментарии Захаровой.

Дейтонское соглашение 1995 года не предусматривает должности исполняющего обязанности, пояснила Захарова. Техническое функционирование аппарата является сугубо внутренним делом института. Реальными полномочиями обладает лишь кандидат, чья кандидатура одобрена Советом Безопасности ООН.

В 2021 году пост занял Кристиан Шмидт без соответствующего согласования, что вызвало протест Москвы и Пекина. После его отставки 10 мая функции временно передали Луи Кришоку. Сейчас Вашингтон продвигает на эту должность Антонио Дзанарди Ланди, а Берлин и Париж поддерживают Рене Трокказа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале текущего месяца американский дипломат Луи Кришок принял руководство офисом высокого представителя в Боснии и Герцеговине.

В прошлом году президент Республики Сербской Милорад Додик попросил главу МИД России Сергея Лаврова помочь с закрытием этого аппарата.

До этого российское внешнеполитическое ведомство призвало все стороны к восстановлению атмосферы взаимопонимания.