Аэропорт Внуково вернулся к штатному режиму работы после грозы

Власти Москвы предупредили о мощном ливне и грозе

Tекст: Денис Тельманов

Сильный дождь, гроза, град и шквалистый ветер ожидаются в столице в начале рабочей недели, передает РИА «Новости». Непогода придет в город в понедельник и продлится большую часть суток.

«По прогнозам синоптиков, с 00.00 до 21.00 13 июля в столице ожидаются кратковременный дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, град. При грозе порывы ветра до 13-18 метров в секунду», – говорится в сообщении столичного комплекса городского хозяйства.

Городские службы обратились к москвичам с просьбой быть предельно внимательными на улице во время непогоды.

В частности, жителям настоятельно не рекомендуют укрываться под деревьями и парковать рядом с ними автомобили, чтобы избежать несчастных случаев и повреждения имущества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне из-за непогоды в Москве на трамвайные пути упало дерево.

Неделей ранее синоптики предупредили москвичей о кратковременных дождях с грозами.

В августе прошлого года столичные власти прогнозировали сильные ливни с градом.