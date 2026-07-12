Оман вручил ноту протеста послу Ирана из-за атаки беспилотников

Tекст: Дарья Григоренко

Поводом для дипломатического демарша стали недавние атаки беспилотников по территории султаната, передает ТАСС.

Удары пришлись по объектам, расположенным в провинциях Мусандам и Эль-Вуста. В ходе официальной встречи представитель внешнеполитического ведомства выразил недовольство «этими безответственными действиями».

Дипломат также напомнил о важности соблюдения принципов государственного суверенитета и добрососедства. Он подчеркнул необходимость взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела соседних государств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня погрузка нефти на терминале в Омане прекратилась из-за взрыва беспилотника.

В конце прошлого месяца МИД Бахрейна возложил на Тегеран ответственность за атаку дронов.