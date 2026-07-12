Полиция Британии исключила политический мотив убийства политика Энн Уиддкомб

Tекст: Денис Тельманов

Следствие пока не установило точные причины расправы над бывшим членом парламента, передает РИА «Новости».

Помощник главного констебля полиции Девона и Корнуолла Мэтт Лонгман в ходе пресс-конференции отметил: «На данном этапе нет ничего, что указывало бы на политическую мотивацию».

Он также добавил, что правоохранители не ищут других подозреваемых, а угроза для общества полностью отсутствует.

Ранее по подозрению в совершении преступления был задержан 28-летний белый гражданин Британии. Представители ведомства подчеркнули, что категорически не усматривают в случившемся признаков террористического акта.

Энн Уиддкомб с 2023 года занимала пост пресс-секретаря правой партии Reform UK по вопросам миграции. До этого она 23 года представляла Мейдстоун в парламенте, а в период с 1994 по 1997 год работала заместителем министра внутренних дел. После ухода из политики она активно участвовала в популярных телевизионных шоу.

Деятельница славилась жесткими социально-консервативными взглядами, выступая против абортов, эвтаназии и движения ЛГБТ* (сообщество признано в России экстремистским движением и запрещено), а также поддерживала смертную казнь. В 2019 году ее резкая критика легализации однополых браков вызвала волну негодования со стороны левых сил.

Как писала газета ВЗГЛЯД, тело 78-летнего консервативного политика Энн Уиддикомб обнаружили в ее доме в английской деревне.

В мае правая партия Reform UK получила около 1,4 тыс. мест по итогам местных выборов в Великобритании.

Позже представители этой политической силы отклонили претензии Владимира Зеленского из-за снятия украинских флагов с муниципальных зданий.