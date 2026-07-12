МВД Франции сообщило о мобилизации 70 тыс. силовиков 14 июля

Tекст: Дмитрий Зубарев

Правоохранительные органы Пятой республики готовятся к усиленному режиму несения службы 14 июля, передает ТАСС. В этот день пройдут торжества по случаю Национального праздника и трансляция матча между сборными Франции и Испании. «14 июля по всей территории страны будет задействовано 70 тыс. жандармов и полицейских. И днем, и вечером, на все это время», – заявил глава МВД Франции Лоран Нуньес.

Министр отметил, что около пяти тысяч силовиков будут патрулировать улицы Парижа. Власти ожидают возможных волнений после окончания спортивного события, поэтому местным администрациям передали строгие инструкции по пресечению агрессии болельщиков. Полиция гарантированно вмешается при любых попытках вандализма или нападений.

Ранее подобные меры принимались перед четвертьфинальной игрой с Марокко, где задержали 89 человек, а один инцидент закончился гибелью девушки. Кроме угрозы вечерних хулиганств, ведомство опасается последствий сильной жары и чрезмерного употребления алкоголя. Чтобы снизить нагрузку на медиков и избежать пожаров, префектам рекомендовали отменить часть мероприятий на открытом воздухе.

Организаторы культурных событий в индивидуальном порядке отказываются от проведения фейерверков из-за риска возгораний. Из-за аномальных температур также было решено сократить на 30 километров один из этапов велогонки Tour de France.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Франции обыграла команду Марокко в четвертьфинале чемпионата мира по футболу.

Во время ночных уличных торжеств после этого матча погибла семнадцатилетняя болельщица.

Месяцем ранее правоохранители задержали более 890 человек из-за масштабных беспорядков после триумфа клуба «Пари Сен-Жермен».