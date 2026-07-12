В пригороде Парижа предотвратили вооруженное нападение на евреев

Полиция эвакуировала жителей Сарселя из-за угрозы нападения на еврейскую общину

Tекст: Денис Тельманов

Инцидент произошел в субботу вечером в парижском пригороде Сарселе, передает РИА «Новости».

Местная контрразведка выявила подозрительную машину, припаркованную рядом с местами массового скопления людей. Внутри салона оперативники нашли винтовку и пистолет.

«В Сарселе 300 человек были эвакуированы из-за угрозы нападения на еврейское сообщество», – говорится в сообщени.

Сейчас правоохранительные органы ведут активное расследование случившегося. Национальная антитеррористическая прокуратура пока не подтвердила свое участие в этом деле.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае текущего года злоумышленник атаковал представителей еврейской общины в Лондоне.

В апреле британская полиция задержала десятки подозреваемых после серии поджогов синагог.

В августе 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон пообещал найти виновников поджога автомобилей перед синагогой в коммуне Ла-Гранд-Мотт.