Инфантино рассказал о ежедневном общении с Трампом во время мундиаля

Tекст: Дмитрий Зубарев

Руководитель главной футбольной организации планеты Джанни Инфантино практически каждый день созванивается с президентом США Дональдом Трампом, передает РИА «Новости». «Мы регулярно общаемся. Практически каждый день. Он доволен и получает большое удовольствие от турнира. Он смотрит все матчи по телевидению», – заявил спортивный функционер в интервью швейцарскому изданию Blue News.

Глава ФИФА отверг предположения о том, что американский лидер пропускает игры из-за проблем с безопасностью. По его словам, у главы государства просто много других дел, а его администрация прекрасно справляется с организацией турнира, который проходит в США, Канаде и Мексике. Соревнования завершатся 19 июля.

Ранее сборная США обыграла боснийцев со счетом 2:0, однако форвард американцев Фоларин Балоган получил красную карточку. По правилам он должен был пропустить игру 1/8 финала против бельгийцев, но ФИФА разрешила ему выйти на поле.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп лично обратился к главе ФИФА Джанни Инфантино с просьбой об отмене дисквалификации Фоларина Балогана.

Позже американский лидер опроверг информацию о давлении на руководство футбольной организации.

В итоге сборная США проиграла команде Бельгии со счетом 1:4 в матче 1/8 финала турнира.