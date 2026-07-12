Губернатор заявил о решении проблемы топливного дефицита в Забайкалье

Губернатор Забайкальского края Осипов сообщил об увеличении поставок топлива

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ситуацию с дефицитом топлива в Забайкалье удалось изменить в лучшую сторону, передает РИА Новости. Губернатор региона Александр Осипов сообщил, что объемы поставляемого горючего были значительно увеличены.

«Вся эта неделя прошла для нас в решении одной задачи - преодолеть топливный дефицит. Переломить ситуацию удалось, но говорить, что проблема полностью решена, пока рано», – написал глава региона.

По словам руководителя Забайкалья, работа шла практически круглосуточно во взаимодействии с правительством, нефтяными компаниями, владельцами АЗС и железной дорогой. На прошлой неделе Осипов докладывал о ситуации президенту России Владимиру Путину и предложил развивать сеть малых нефтеперерабатывающих заводов. После оперативного совещания под руководством вице-премьера Александра Новака поставки горючего в край были усилены.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня власти Забайкалья ограничили продажу бензина физическим лицам до 15 литров.

Позже вице-премьер Александр Новак поручил нефтяникам оперативно направить дополнительные объемы горючего в этот регион.

Президент России Владимир Путин назвал нынешние сложности на топливном рынке временным явлением.