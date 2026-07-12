Росавиация сообщила об ограничении приема и выпуска самолетов в Жуковском

В ходе удара поражены объекты портовой инфраструктуры, которую применяли для разгрузки и хранения военных грузов, резервуары с ГСМ, наливные эстакады и насосная станция перекачки горючего, указало ведомство в Max.
Также поражены склад с боеприпасами и ракетным вооружением, пункт управления контейнерными перевозками.
Поражены два морских парома типа «РО-РО» и контейнеровоз, которыми доставляли грузы для ВСУ.
Под удар попало коллекторное судно проекта 416 «Шостка» и плавучий док для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА), отметило ведомство.
Военное судно «Шостка» (бортовой номер A852, ранее U852) – килекторное судно (судно обеспечения) проекта 419, входящее в состав ВМС Украины.
Оно использовалось для десантных операций и было переоборудовано под западные образцы вооружения – десантные и безэкипажные катера.
Спущено на воду в 1976 году на верфи Neptun Werft в городе Росток (ГДР). Первоначально вошло в состав Черноморского флота СССР под именем КИЛ-33. В 1997 году при разделе флота было передано Украине и переименовано в «Шостку».
Длина судна – 87,3 метров, ширина – 14,8 метров, водоизмещение – 3151 тонн, грузоподъемность стрелы – до 65 тонн.
Напомним, Минобороны поясняло, что этот удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, а также ударными БПЛА.
В воскресенье российские военные поразили портовую инфраструктуру в Одессе и Черноморске. Министерство обороны отмечало, что удар наносился по местам хранения ГСМ и складам вооружений.