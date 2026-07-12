Катар ввел временный запрет маломерным судам выходить в море

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министерство транспорта Катара объявило о временном запрете на выход в море для маломерных судов и приостановке морских развлекательных мероприятий после ударов Ирана, передает ТАСС.

«В целях обеспечения общественной безопасности министерство транспорта призывает всех владельцев и пользователей морских плавсредств, включая прогулочные и рыбацкие лодки, а также гидроциклы <…>, временно воздержаться от выхода в море <…> до дальнейшего уведомления», – говорится в заявлении ведомства.

Превентивная мера была принята по согласованию с компетентными органами. Запрет не касается судов, подпадающих под действие международных морских конвенций, которые продолжат работу по действующим правилам. 12 июля в Бахрейне, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Омане зафиксировали воздушные атаки с использованием ракет и беспилотников. Над катарской территорией отразили ракетную атаку, из-за падения обломков перехваченных целей пострадали три человека, среди которых ребенок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, запущенная из Ирана крылатая ракета поразила нефтяной танкер в территориальных водах Катара.

Позже у берегов эмирата из-за попадания неизвестного снаряда загорелся американский сухогруз.