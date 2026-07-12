Туапсинской район стал самым дешевым морским курортом России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Самые бюджетные варианты размещения на морских курортах России находятся в Туапсинском районе, на Азовском побережье Краснодарского края и в Новороссийске, передает РИА «Новости». Информацией поделилась пресс-служба национального туроператора «Алеан».

«Наиболее бюджетные варианты размещения на морских курортах – гостевые дома без питания в Туапсинском районе, на Азовском побережье Краснодарского края и в Новороссийске», – сообщили представители компании. Стоимость недельного проживания для двоих взрослых с ребенком в Туапсинском районе начинается от 13,3 тыс. рублей.

Отдых на Азовском море обойдется минимум в 16,1 тыс. рублей, а в Новороссийске – от 24,5 тыс. рублей. При этом недорогое размещение по системе «все включено» доступно в Анапе, где недельный отпуск для семьи из трех человек стартует от 88,2 тыс. рублей.

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