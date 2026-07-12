Спасатели достали утонувший в Неве автомобиль

Инцидент произошел в субботу на Университетской набережной, сообщает РИА «Новости». Легковой автомобиль неожиданно скатился по спуску прямо в Неву.
Находившаяся за рулем женщина смогла самостоятельно выбраться на берег благодаря помощи очевидцев происшествия. От медицинского осмотра и госпитализации водитель отказалась.
«Ее авто извлекли на берег сотрудники поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга с помощью автокрана», – отметили представители городского управления МЧС в своем Telegram-канале.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле легковая машина упала в Обводный канал в Адмиралтейском районе Петербурга.
В феврале спасатели вытащили пробивший ограждение автомобиль Porsche с территории Летнего сада.
В октябре прошлого года пассажирка иномарки погибла из-за падения машины в реку Фонтанку.