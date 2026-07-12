СК возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на остановку в Энергодаре

Tекст: Дарья Григоренко

«Главным следственным управлением Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины на объект гражданской инфраструктуры в городе Энергодаре Запорожской области (статья 205 УК РФ)», – сообщила Петренко, передает РИА «Новости».

В настоящее время на месте происшествия специалисты выясняют тип и модель примененного украинского беспилотника, а также устанавливают все обстоятельства случившегося. По словам Петренко, следователи дадут уголовно-правовую оценку действиям военнослужащих, совершивших этот террористический акт против мирного населения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки украинского беспилотника на автобусную остановку в Энергодаре погибла местная жительница.

В воскресенье глава города Максим Пухов сообщил, что в Запорожской области на территории медицинского учреждения произошел взрыв украинского дрона.

Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина сообщила о беспрецедентном росте интенсивности ударов по этому городу.