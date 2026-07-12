Международный форум «Форсаж-2026» начался в Калужской области

Tекст: Дарья Григоренко

Мероприятие традиционно собирает представителей кадрового резерва ведущих отечественных компаний, передает пресс-служба организаторов. В 2026 году участниками станут около 500 молодых профессионалов из различных регионов России и зарубежья. Ключевыми партнерами выступают крупнейшие корпорации энергетической, атомной, металлургической и транспортной отраслей, включая «Росатом», «Россети» и РЖД.

«Форсаж» – это уникальная площадка, где рождаются не только новые идеи и решения, здесь формируется новое поколение лидеров и создается новая культура управления», – отметила Ольга Голышенкова, председатель Организационного комитета форума, президент Ассоциации «МАКО».

«В этом году мы сосредоточены на осмыслении отечественной технологической культуры и принципах русской формулы управления, наша цель – заново осмыслить культуру производства не просто как технологический процесс, но и как основу для формирования «Большого русского стиля», понять его ключевые особенности и узнаваемые черты – и для граждан нашей страны, и для всех, кто заинтерсован работать и сотрудничать с Россией», – добавила она.

Отличительной чертой форума стало расширение международного участия: около 100 иностранных специалистов интегрированы в единые команды с российскими коллегами. Участники будут работать в Лабораториях креативных индустрий, создавая смысловые творческие продукты.

«На поляне «Форсажа» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Корпорации «Синергия» будут работать специально спроектированные Лаборатории креативных индустрий, которые преобразуют идеи участников, выработанные на основе содержательных линий форума, в конкретные смысловые творческие и коммуникационные продукты» – поделилась Голышенкова.

«Одной из интересных программных линий форума в этом году станет межкорпоратиная спецпрограмма «Коммуникации для экотехногенного будущего», целью которой будет изучение лучшего опыта разных организаций и создание совместной «книги рецептов» профилактических, антикризисных и поддерживающих коммуникационных решений для работы с населением в регионах ответственности корпораций» – подчеркнула она.

Президент России Владимир Путин направил приветствие гостям форума, торжественное закрытие которого состоится 17 июля.