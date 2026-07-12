Ураган повалил вековые деревья в парке музея-заповедника «Павловск» в Петербурге

Tекст: Дмитрий Зубарев

Государственный музей-заповедник «Павловск» устраняет последствия субботнего урагана, который нанес существенный ущерб парковой зоне, передает РИА «Новости». Сильный ветер повалил вековые дубы и липы почти на каждой аллее.

«Сильнейший ветер вырвал с корнем вековые дубы и липы, почти на каждой аллее парка повалены деревья: Липецкой, Ботанической, Пильбашенной, Краснодолинной и других», – говорится в сообщении учреждения.

По оценке главного хранителя парка, зафиксировано свыше 200 утрат. Среди погибших деревьев оказался могучий дуб у реки Славянки, формировавший видовые перспективы, который пытались спасти два года назад. Подобных разрушений в Павловске не помнят как минимум последние 30 лет.

К счастью, обошлось без пострадавших, а парковые павильоны остались целы. Сотрудники садово-паркового хозяйства уже приступили к расчистке территории. В понедельник, 13 июля, парк будет закрыт для посетителей.

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