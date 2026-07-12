Спасатели потушили крупный пожар в кронштадтских эллингах

Tекст: Денис Тельманов

Пожар в эллингах произошел в Кронштадте, передает РИА «Новости». Пламя распространилось по значительной территории, однако к настоящему времени спасательные службы полностью справились с огнем.

«В 13:20 пожар ликвидирован», – заявили в региональном управлении МЧС по Петербургу. Известно, что при происшествии травмы получила женщина, которую оперативно доставили в больницу.

Для борьбы со стихией ведомство задействовало 25 человек личного состава. Также на месте работали пять единиц специальной техники. Ранее сообщалось об успешной локализации возгорания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле прошлого года пожарные ликвидировали возгорание в ангаре на севере Петербурга.

В феврале 2025 года в историческом здании Обуховской больницы произошел пожар.

В январе 2024 года сотрудники МЧС потушили крупный ангар в Невском районе города.