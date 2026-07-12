АТОР: В зоне китайского тайфуна «Бави» нет организованных тургрупп из России

Tекст: Дарья Григоренко

«Что касается провинции Фуцзянь, затронутой тайфуном, то, по имеющейся на данный момент информации, организованных туристов там нет», – заявили в Ассоциации туроператоров России, передает РИА «Новости».

Накануне государственный метеорологический центр Китая объявил наивысший уровень погодной опасности для ряда регионов из-за приближения тайфуна «Бави». Ожидалось, что стихия достигнет побережья страны в воскресенье утром.

Воздействие циклона уже ощущается во многих районах, где синоптики прогнозируют сильные ливни. Больше всего от непогоды пострадают остров Тайвань, восточные провинции Чжэцзян и Фуцзянь, а также Цзянси и Аньхой. Кроме того, влияние тайфуна затронет Пекин, Тяньцзинь и провинцию Хэбэй.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Японии организовало центр сбора данных для подготовки к удару тайфуна «Бави».

Аналитическая служба АТОР спрогнозировала летний выезд в Китай примерно 650 тыс. российских туристов.

В августе прошлого года из-за другого тайфуна на китайском острове Хайнань временно задержались около 600 граждан России.