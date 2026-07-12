Отдых в Уфе закончился массовой дракой со стрельбой

Tекст: Дмитрий Зубарев

Правоохранительные органы Башкирии выясняют обстоятельства инцидента, произошедшего между несколькими гражданами, передает РИА «Новости». Конфликтная ситуация развернулась на территории местного туристического объекта.

В региональном управлении МВД поделились подробностями происшествия. «В ходе конфликта мужчина нанес одному из оппонентов телесные повреждения и произвел выстрел, по предварительным данным, из аэрозольного газового пистолета. В настоящее время полиция проводит проверку по данному факту для принятия процессуального решения», – заявили в пресс-службе ведомства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае текущего года конфликт со стрельбой произошел у жилого дома в подмосковном Одинцово.

В начале того же месяца правоохранители возбудили уголовное дело после массовой драки в историческом центре Петербурга.