Мирный житель погиб в Белгородской области при атаке ВСУ

Tекст: Дарья Григоренко

«Очередные удары со стороны ВСУ. Один мирный житель погиб, еще трое получили ранения», – говорится в сообщении оперативного штаба региона в Max.

Трагедия произошла в районе села Репяховка Краснояружского округа, где легковой автомобиль подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Водитель скончался на месте от полученных травм. Пассажир машины доставлен в центральную районную больницу в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой и множественными осколочными ранениями.

Атакам беспилотников подверглись и другие населенные пункты региона. В селе Замостье Грайворонского округа дрон-камикадзе ударил по велосипедисту, пострадавшего с ранениями грудной клетки и живота госпитализировали в Белгород. В Валуйках мужчина получил открытый перелом бедра и лишился двух пальцев руки после взрыва беспилотника.

Удары также нанесли ущерб инфраструктуре и имуществу граждан. В Красной Яруге и Грайвороне повреждено остекление многоквартирных домов. В Шебекино дрон взорвался во дворе жилого дома, повредив окна и припаркованный автомобиль. В других селах региона зафиксированы повреждения частных домов, административных зданий и транспортных средств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в результате атаки украинских беспилотников в Белгородской области пострадали трое местных жителей.

Несколькими днями ранее дроны ВСУ ранили пятерых человек в различных районах региона.

В начале месяца при ударе беспилотника по автомобилю в поселке Уразово погиб один мирный житель.