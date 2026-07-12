Путин поздравил россиян с Днем рыбака

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российский лидер направил поздравительную телеграмму работникам рыбохозяйственного комплекса, сообщается на сайте Кремля. «Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем рыбака», – обратился к специалистам президент.

Путин отметил, что рыбохозяйственный комплекс по праву считается одной из важных, базовых отраслей отечественной экономики. «От результатов его работы во многом зависят обеспечение продовольственной безопасности страны, социальное благополучие жителей прибрежных регионов, качество жизни наших граждан. И конечно, растущая популярность рыбалки служит развитию туризма и активного досуга, продвижению ценностей бережного отношения к природным богатствам России», – заявил президент.

Путин добавил. что сегодня отрасль уверенно демонстрирует серьезный потенциал роста – создаются условия для привлечения крупных инвестиций, совершенствуется логистическая и береговая инфраструктура, обновляется промысловый флот, уделяется приоритетное внимание широкому внедрению передовых технологий, поддержке научных исследований, подготовке квалифицированных кадров.

«Уверен, что вы и впредь будете работать с полной отдачей, достойно решать поставленные задачи, сохранять приверженность трудовым традициям ветеранов. Желаю вам успехов и всего наилучшего», – добавил Путин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса.

Глава государства поручил рассмотреть комплексную модернизацию данного сектора экономики.

Незадолго до этого вице-премьер Дмитрий Патрушев спрогнозировал рост вылова рыбы в стране до шести миллионов тонн.