Непогода оставила без электричества 42 тыс. жителей Ленинградской области

Tекст: Дарья Григоренко

Последствия непогоды устраняют более 100 аварийных бригад, сообщил Дрозденко в Max. Глава региона лично наблюдал мощный удар молнии, обесточивший половину его дома. В настоящий момент специалисты уже вернули свет 20 тыс. человек.

Компания «Россети Ленэнерго» задействовала 108 бригад и 117 единиц спецтехники для работы в Кингисеппском, Лужском, Гатчинском и Ломоносовском районах. «В первую очередь происходит восстановление линий электропередач высокого класса напряжения 110 кВ, далее восстанавливаются распределительные сети и затем – до каждого потребителя электроэнергии», – пояснил Дрозденко.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне более 100 бригад «Ленэнерго» занялись устранением локальных нарушений на линиях электропередачи в регионе.

В соседней Новгородской области на борьбу с последствиями стихии вышли 25 бригад специалистов.