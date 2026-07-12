В ЛНР за выходные в результате ударов ВСУ ранены пять человек

Пасечник: В ЛНР за выходные от ударов ВСУ ранены пять человек

Tекст: Дарья Григоренко

«Вчера днем и сегодня ночью ВФУ атаковали шесть муниципалитетов республики. Основная часть атак отражена. Системами ПВО и мобильными огневыми группами уничтожено свыше 40 воздушных целей. Некоторым вражеским БПЛА удалось нанести удар. К несчастью, есть жертвы и пострадавшие», – написал он в Max.

Руководитель региона уточнил, что в Лисичанске беспилотник ударил по автомобилю дорожной службы, из-за чего один человек погиб и один пострадал. В Сватово дроны атаковали мотоциклиста и машину, ранены двое мужчин.

Кроме того, в Белокуракинском округе пострадал 48-летний местный житель, а в Кременной ранения получила 75-летняя женщина. В Старобельском округе после удара по частному дому начался пожар. Прибывшие спасатели подверглись повторной атаке, но успели укрыться.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ ранее атаковали пассажирский автобус и заправку в ЛНР.

В четверг Пасечник сообщил, что в результате атаки дрона ВСУ на легковой автомобиль на трассе Первомайск – Ирмино смертельные травмы получил молодой человек, еще один пассажир госпитализирован.

В начале июля украинские войска ударили по пассажирскому автобусу в Лисичанске.