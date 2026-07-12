Автомобиль съехал в воду с Университетской набережной в Петербурге

Tекст: Дарья Григоренко

Инцидент произошел в субботу вечером на Университетской набережной. После падения транспортного средства в воду свидетели происшествия помогли пострадавшей благополучно выбраться на сушу, передает РИА «Новости».

По данным городского управления МЧС, пассажиров в салоне утонувшей машины не было.

«Легковой автомобиль из-за плохой видимости съехал в воду со спуска с набережной. Водитель (женщина) при помощи очевидцев извлечена на берег, от госпитализации отказалась, со слов водителя в машине пассажиров не было», – рассказали в ведомстве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле легковая машина упала в Обводный канал в Петербурге.

Осенью прошлого года в результате падения автомобиля Porsche Cayenne в реку Фонтанку погибла пассажирка.

В январе того же года пьяный водитель иномарки во время полицейской погони оказался в воде вместе с пассажирами.