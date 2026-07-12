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    12 июля 2026, 12:47 • Новости дня

    В Курской области в результате атаки ВСУ пострадали две женщины

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате ударов беспилотников по территории Рыльского района Курской области серьезные травмы ног получили две местные жительницы, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

    «Две женщины ранены в результате атаки ВСУ в Рыльском районе», – написал глава области в канале на платформе Max.

    Один из инцидентов произошел в селе Крупец, где вражеский FPV-дрон атаковал местную жительницу по пути домой. Пострадавшая получила минно-взрывную травму и закрытый перелом лодыжки.

    Кроме того, под удар попал город Рыльск. Там множественные осколочные ранения ног получила 41-летняя женщина. Двум пострадавшим оперативно оказали первую медицинскую помощь, в ближайшее время их доставят на лечение в Курскую областную больницу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль в Рыльске.

    Месяцем ранее в этом же приграничном районе от ударов БПЛА пострадали две местные жительницы.

    Весной при налете дрона на город осколочные ранения получили мужчина и женщина.

    12 июля 2026, 21:08 • Новости дня
    Axios раскрыло предсмертный план сенатора Грэма

    Сенатор Грэм готовил историческое соглашение между Эр-Риядом и Тель-Авивом

    Axios раскрыло предсмертный план сенатора Грэма
    @ Win McNamee/IMAGO/MediaPunch/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Незадолго до внезапной кончины влиятельный американский политик Линдси Грэм (внесен РФ в перечень террористов и экстремистов) разрабатывал амбициозный план нормализации отношений Саудовской Аравии и Израиля после завершения конфликта с Ираном.

    Американский политик посвятил последние недели жизни подготовке масштабного дипломатического соглашения, передает Axios. Он рассчитывал добиться нормализации связей между Саудовской Аравией и Израилем после ослабления Ирана.

    План предполагал начало интенсивных переговоров осенью, чтобы успеть ратифицировать оборонный договор до января. Сенатор обсуждал эту инициативу с Дональдом Трампом и планировал визит на Ближний Восток. Трамп поддержал идею и призвал лидеров арабских стран к сотрудничеству.

    Главным препятствием оставалось требование Эр-Рияда о создании палестинского государства, которое отвергало израильское правительство. Для утверждения договора в Сенате требовались голоса демократов, что делало уступки по палестинскому вопросу неизбежными.

    В субботу вечером политик обсуждал с Трампом недавнюю поездку на Украину и новые антироссийские санкции. Почувствовав недомогание, он отказался от немедленной медицинской помощи. «Я не могу сейчас умереть. Мне еще нужно разобраться с санкциями против России, решить проблему Ирана и провести израильско-саудовскую нормализацию», – пошутил сенатор за несколько часов до смерти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский сенатор Линдси Грэм скоропостижно скончался от остановки сердца. В мае президент США Дональд Трамп призвал лидеров арабских стран подписать мирные соглашения с Израилем. Позже израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху оказался в международной изоляции из-за несогласия с позицией Вашингтона.

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    13 июля 2026, 00:59 • Новости дня
    Названа причина смерти сенатора США Грэма

    Сенатор США Грэм умер из-за расслоения аорты

    Названа причина смерти сенатора США Грэма
    @ Daniel Heuer/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сенатор США Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов в России) умер от осложнений сердечно-сосудистого заболевания, сообщили в его офисе.

    «Предварительные результаты обследования – расслоение аорты вследствие атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Окончательное свидетельство о смерти будет оформлено после получения результатов всех токсикологических и микроскопических исследований, следует из заявления офиса.

    По данным CNN, у следователей нет оснований полагать, что причина смерти была неестественной или связанной с чьим-либо злым умыслом. Местная полиция проводит проверку, которую стандартно устраивают после смерти человека, а ФБР лишь предложило содействие в случае необходимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов в России) умер в Вашингтоне.

    Росфинмониторинг ранее внес американского политика в перечень террористов и экстремистов в России.

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    10 июля 2026, 12:50 • Видео
    МОК снял санкции с России. Что это с ним?

    Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

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    13 июля 2026, 10:48 • Новости дня
    Алиев оценил отношения Азербайджана и России

    Ильхам Алиев заявил о полной нормализации отношений Азербайджана с Россией

    Алиев оценил отношения Азербайджана и России
    @ Пресс-служба президента Азербайджана/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава азербайджанского государства Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Россия нормализовали отношения, которые, по его словам, развиваются позитивно.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о полной нормализации отношений с Россией, передает РИА «Новости». Выступая на IV Шушинском глобальном медиафоруме, он отметил важность двусторонних связей для всего региона.

    «Мы придаем большое значение отношениям с Россией. Мы также видели заявления официальных лиц Российской Федерации, в том числе президента Путина, о том, что отношения между нашими странами развиваются с положительной динамикой», – подчеркнул глава государства.

    Алиев добавил, что контакты на различных уровнях, включая правительственный и министерский, продолжаются. Сотрудничество охватывает традиционные и новые направления, среди которых особое место занимают транспорт, торговля и гуманитарная сфера.

    Кроме того, азербайджанский лидер заявил, что отношения Баку и США находятся на пике. Он напомнил о встречах с Дональдом Трампом и подписании хартии о стратегическом партнерстве. По его словам, Вашингтон снял все ограничения на поставки вооружений Азербайджану, аналогичные решения приняли Британия и страны Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом прошлого года лидеры Украины и Азербайджана обсудили обострение отношений между Москвой и Баку.

    Позже Кремль подчеркнул стремление сохранить союзническое партнерство с республикой.

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    13 июля 2026, 00:50 • Новости дня
    WP: Военные США обвинили командование в гибели солдат из-за удара иранского БПЛА

    Tекст: Антон Антонов

    Военнослужащие армии США, уцелевшие после атаки иранского беспилотника на объект в Кувейте, обвинили военное руководство в игнорировании предупреждений об угрозе, пишет Washington Post.

    В результате инцидента в порту Эш-Шуайба погибли шесть человек, а выжившие испытывают чувство вины и предательства со стороны руководства, пишет Washington Post.

    Военные утверждают, что генералы проигнорировали разведданные, указывающие на высокую вероятность иранского удара по порту. База не имела достаточной защиты от дронов, однако командование все равно перебросило туда войска.

    Кроме того, раненые участники событий пожаловались на серьезные сбои в системе медицинского обеспечения после атаки. На прошлой неделе результаты внутреннего расследования передали семьям погибших. Однако солдаты сомневаются, что виновные в отправке людей на уязвимый объект понесут реальное наказание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пережившие удар по базе в Кувейте американские военные опровергли версию главы Пентагона Пита Хегсета о надежности обороны.

    Пострадавшие в ходе американской операции против Ирана бойцы выразили недовольство заниженными официальными оценками тяжести своих ранений.

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    13 июля 2026, 09:58 • Новости дня
    Названы пораженные цели российского удара по порту Черноморска

    ВС России поразили док для подводных дронов ВСУ и склад ракет в Черноморске

    Названы пораженные цели российского удара по порту Черноморска
    @ Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ходе удара высокоточным оружием по порту Черноморск в Одесской области российские военные поразили несколько инфраструктурных объектов, использовавшихся ВСУ, включая плавучий док для автономных необитаемых подводных аппаратов, сообщило Минобороны.

    В ходе удара поражены объекты портовой инфраструктуры, которую применяли для разгрузки и хранения военных грузов, резервуары с ГСМ, наливные эстакады и насосная станция перекачки горючего, указало ведомство в Max.

    Также поражены склад с боеприпасами и ракетным вооружением, пункт управления контейнерными перевозками.

    Поражены два морских парома типа «РО-РО» и контейнеровоз, которыми доставляли грузы для ВСУ.

    Под удар попало коллекторное судно проекта 416 «Шостка» и плавучий док для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА), отметило ведомство.

    Военное судно «Шостка» (бортовой номер A852, ранее U852) – килекторное судно (судно обеспечения) проекта 419, входящее в состав ВМС Украины.

    Оно использовалось для десантных операций и было переоборудовано под западные образцы вооружения – десантные и безэкипажные катера.

    Спущено на воду в 1976 году на верфи Neptun Werft в городе Росток (ГДР). Первоначально вошло в состав Черноморского флота СССР под именем КИЛ-33. В 1997 году при разделе флота было передано Украине и переименовано в «Шостку».

    Длина судна – 87,3 метров, ширина – 14,8 метров, водоизмещение – 3151 тонн, грузоподъемность стрелы – до 65 тонн.

    Напомним, Минобороны поясняло, что этот удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, а также ударными БПЛА.

    В воскресенье российские военные поразили портовую инфраструктуру в Одессе и Черноморске. Министерство обороны отмечало, что удар наносился по местам хранения ГСМ и складам вооружений.

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    13 июля 2026, 13:55 • Новости дня
    Создатель облика кроссоверов BMW Леклерк получил российское гражданство

    Путин предоставил гражданство бывшему шеф-дизайнеру BMW M Леклерку

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин дал гражданство России бывшему шеф-дизайнеру BMW M Пьеру Леклерку.

    Владимир Путин подписал документ о выдаче паспорта РФ Пьеру Леклерку, передает РИА «Новости». Выдающийся специалист родился 29 июля 1972 года в Бельгии.

    На протяжении 13 лет бельгиец трудился в баварском концерне BMW. В период с 2000 по 2013 год он создал дизайн известных кроссоверов X5 и X6. Также специалист занимал пост шеф-дизайнера спортивного подразделения BMW M.

    После ухода из немецкой компании Леклерк продолжил профессиональную деятельность в Азии. Он успешно работал в китайском автомобильном концерне Great Wall Motors, а затем перешел в корейскую компанию KIA.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле прошлого года бывший боец UFC Франсимар Баррозу попросил предоставить ему российское гражданство.

    Весной 2025 года паспорт гражданина России получил шеф-повар из Германии Максим Житников.

    До этого президент подписал указ о принятии в гражданство разработчика электромобиля «Атом» Харальда Грюбеля.

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    13 июля 2026, 08:01 • Новости дня
    ВС России поразили порт Черноморска

    ВС России нанесли ночной удар по портовой инфраструктуре Черноморска

    ВС России поразили порт Черноморска
    @ Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные в ночь с воскресенья на понедельник нанесли удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по портовой инфраструктуре Черноморска в Одесской области, сообщило Минобороны.

    Удар наносился в том числе ударными беспилотниками, указало ведомство в Max.

    Порт использовался для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, добавили в Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные поразили портовую инфраструктуру в Одессе и Черноморске. Министерство обороны уточнило, что удар наносился по местам хранения ГСМ и складам вооружений на побережье Черного моря.

    Днем ранее армия России нанесла удары по резервуарам с топливом в портах Южный и Измаил.

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    13 июля 2026, 14:20 • Новости дня
    Зеленский подтвердил убийство мирных жителей Киевской области военными ВСУ
    Зеленский подтвердил убийство мирных жителей Киевской области военными ВСУ
    @ VALDA KALNINA/EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Зеленский подтвердил жестокое убийство двух гражданских лиц в селе Калиновка Киевской области военнослужащими 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

    По делу задержаны 10 человек, среди которых бывший командир бригады Станислав Лучанов, передает ТАСС.

    «Министр внутренних дел Игорь Клименко доложил о задержании еще одного человека из группы, которая жестоко убила двух жителей села Калиновка Киевской области. Ужасная трагедия, – написал Зеленский в своем Telegram-канале. – Уже задержаны 10 человек. Это, к сожалению, военнослужащие и бывший командир 155-й бригады».

    Глава МВД Украины Игорь Клименко также подтвердил задержание десятого подозреваемого. Он назвал действия украинских военных бандитскими и отметил, что преступление вызвало широкий резонанс, запустив публичную дискуссию о поведении солдат ВСУ в тылу. Клименко подчеркнул недопустимость разрешения конфликтов подобными методами.

    Напомним, командир 155-й бригады ВСУ Станислав Лучанов тайно покинул место службы на фоне расследования пропажи мирных жителей.

    Российские силовики рассказали о массовом дезертирстве бойцов этого подразделения.

    В Харьковской области правоохранители разоблачили преступную группу украинских военных из-за убийств гражданского населения.

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    13 июля 2026, 06:58 • Новости дня
    Стали известны подробности увольнения Стефанишиной с поста посла Украины в США

    Гончаренко: НАБУ может предъявить обвинения Стефанишиной

    Стали известны подробности увольнения Стефанишиной с поста посла Украины в США
    @ Andreea Alexandru/AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Ольга Стефанишина оставила должность посла Украины в США по личным обстоятельствам, пишут украинские СМИ. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины может предъявить бывшему послу обвинения.

    Стефанишина подала прошение об увольнении по личным обстоятельствам на прошлой неделе. Украинский лидер Владимир Зеленский удовлетворил его, передает ТАСС.

    Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что Стефанишина несколько дней назад уже вернулась в Киев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Стефанишина приняла решение завершить карьеру и оставить службу по собственному желанию.

    Зеленский 12 июля отправил в отставку премьера Юлию Свириденко в рамках обновления состава кабинета министров Украины.

    Депутаты Верховной рады заявили, что освободившееся кресло руководителя дипломатического представительства в Соединенных Штатах займет именно Свириденко.

    Стефанишина, ранее занимавшая пост вице-премьера по вопросам евроинтеграции, приступила к обязанностям посла Украины в США 12 сентября 2025 года.

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    13 июля 2026, 14:39 • Новости дня
    Лукашенко призвал перевести отопление в Белоруссии с газа на пеллеты

    Tекст: Денис Тельманов

    В Белоруссии планируют активно внедрять использование древесных гранул для обогрева помещений, оставив традиционные виды топлива в качестве запасного варианта.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал настойчиво переходить на отопление пеллетами, а природный газ использовать только как резерв, передает БелТА. Это заявление прозвучало во время рабочей поездки главы республики в Шкловский район.

    В ходе визита лидеру страны продемонстрировали реконструированный агросервис, котельная которого работает на древесных гранулах. «Правильно. Постепенно, настойчиво надо переходить на отопление пеллетами, дровами и прочим. Вон у поляков сейчас заоблачные цены на пеллеты», – подчеркнул глава государства.

    Белорусский лидер отметил наличие в стране огромных запасов местного древесного сырья, которое необходимо эффективно перерабатывать.

    Он добавил, что республика обладает достаточным количеством профильных заводов для производства такого вида топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зимой стоимость древесных пеллет в Польше достигла трех тысяч злотых за тонну.

    Прошлым летом президент Белоруссии поручил очистить территорию страны от поваленных деревьев для получения ценного сырья.

    Осенью 2025 года Александр Лукашенко заявил о сохранении прежних объемов закупок российского газа.

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    13 июля 2026, 16:21 • Новости дня
    NYT: Экс-президента Ирана Ахмадинежада арестовали за связи с «Моссадом»
    NYT: Экс-президента Ирана Ахмадинежада арестовали за связи с «Моссадом»
    @ AP Photo/Ebrahim Noroozi/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад находится под домашним арестом по подозрению в многолетнем сотрудничестве с израильской разведслужбой «Моссад», пишет The New York Times (NYT).

    По данным NYT, израильская спецслужба в течение года проводила тайную операцию по вербовке иранского политика. Планировалось, что он станет новым лидером страны после возможной смены власти.

    По данным расследования, в 2024 году «Моссад» организовал личную встречу Ахмадинежада с занимавшим пост директора разведки Давидом Барнеа в Будапеште. Для прикрытия израильтяне задействовали венгерского ученого, который пригласил политика на климатическую конференцию.

    Израиль неоднократно перечислял значительные суммы пресс-секретарю экс-президента Акбару Джаванфекру. Кульминацией операции стал день атаки на Тегеран 28 февраля, когда ракеты разрушили здание охраны Ахмадинежада, после чего его вывезли в безопасное место агенты «Моссада».

    Впоследствии политик покинул укрытие после предполагаемой ссоры с израильскими кураторами. На публике он появился лишь недавно на похоронах аятоллы Али Хаменеи в окружении сотрудников КСИР, которые, по словам источников, «выглядели как охранники». Сейчас он находится под домашним арестом.

    Напомним, Соединенные Штаты и Израиль планировали вернуть к власти бывшего иранского президента. Американские СМИ назвали Махмуда Ахмадинежада желаемым для Вашингтона новым руководителем страны.

    Офис политика официально опроверг мартовские слухи о его гибели при ракетном обстреле.

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    13 июля 2026, 16:25 • Новости дня
    Путин: Россия будет идти только вперед
    Путин: Россия будет идти только вперед
    @ Сергей Гунеев/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сила России в том, что она всегда преодолевает все трудности, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, именно это позволяет России всегда двигаться вперед.

    «Наша с вами сила в том, что мы всегда преодолеваем все трудности и все страхи. И это делает нас сильнее. И мы именно поэтому, безусловно, всегда идем и будем идти только вперед», – подчеркнул президент на форуме Народного фронта «Все для Победы!» - передает ТАСС. По словам главы государства, страна неизбежно одержит победу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с руководством Общероссийского народного фронта.

    Представитель Кремля высоко оценил помощь этой организации бойцам специальной военной операции. Ранее глава государства выразил непоколебимую уверенность в победе российских военнослужащих.

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    13 июля 2026, 09:27 • Новости дня
    Церковь Грузии назвала имена европейских лоббистов ЛГБТ

    Церковь Грузии назвала Кубилюса и Юкнявичене лоббистами ЛГБТ

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс и постоянный докладчик Европарламента по Грузии Раса Юкнявичене лоббировали во время встреч в Грузинской патриархии интересы ЛГБТ (движение признано в России экстремистским и запрещено) и радикальной оппозиции, заявил телекомпании «Имеди» представитель ГПЦ Александрэ Галдава, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По словам протоиерея, «особенно (выделялись) Кубилюс и Юкнявичене, которым мы никак не смогли объяснить, какие злодеяния совершило в Грузии (саакашвилевское) «Единое национальное движение», сколько крови пролило и как не соответствуют их оценки реальности».

    «Мы говорили им, что те, кого они называют «маяком демократии», преследовали и пытали людей в Грузии, однако признать это (Кубилюс и Юкнявичене) не хотели», – сказал священнослужитель.

    Также Александрэ Галдава сообщил, что ГПЦ передала европейским эмиссарам «разочарование народа Грузии в том, что ему навязывают повестку дня ЛГБТ».

    Он отметил, что было сказано о неприемлемости проведения в Грузии гей-парадов, пропаганды ЛГБТ в школах и в публичных местах, однако понимания это не встретило.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ранее руководитель службы по связям с общественностью ГПЦ Андриа Джагмаидзе рассказал, что еврокомиссар по преодолению кризисов и равноправию Хаджа Лабиб настойчиво призывала патриархию Грузии помочь с популяризацией однополых браков.

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    13 июля 2026, 07:30 • Новости дня
    При атаке беспилотников в Подмосковье погибли три человека

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Три человека погибли, еще трое ранены из-за атаки БПЛА в поселке Пионерский в Истре в Московской области, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

    Минувшей ночью средства противовоздушной обороны отразили масштабный налет на Московскую область, передает канал губернатора Андрея Воробьева на платформе Mах. Над территорией региона удалось сбить и подавить 81 аппарат. «В поселке Пионерский в Истре в результате падения беспилотника погибли три человека, еще трое получили ранения... Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», – заявил глава региона.

    Из-за падения обломков вспыхнул пожар в пяти частных жилых домах. Беспилотники были уничтожены над множеством населенных пунктов, включая Одинцово, Подольск, Домодедово и Коломну. В Солнечногорске повреждения получил многоквартирный дом, там ранены два человека. Разрушения также зафиксированы в деревне Бабкино, где пострадали два частных домовладения. В Можайске повреждены карниз и остекление многоквартирного здания, однако обошлось без жертв. На местах происшествий продолжают работу оперативные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня при падении беспилотника в подмосковном Егорьевске погиб шестимесячный ребенок.

    В середине прошлого месяца в результате массированного налета дронов на регион пострадали семнадцать человек.

    За несколько дней до этого системы противовоздушной обороны уничтожили над территорией области 86 аппаратов.

    Комментарии (11)
    13 июля 2026, 05:45 • Новости дня
    Климатолог Фаццини: Европейскую часть России ожидает экстремальная жара
    Климатолог Фаццини: Европейскую часть России ожидает экстремальная жара
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейская часть России примет на себя основной удар нового экстремального потепления из-за столкновения горячих атмосферных потоков, заявил преподаватель физической географии и климатических рисков университета Камерино в Италии Массимилиано Фаццини.

    «После очень сильной волны жары, которая в конце июня затронула Западную Европу, сейчас приходит новая. Она должна быть немного менее интенсивной, но все равно остается статистически исключительным явлением», – пояснил Фаццини РИА «Новости».

    Он отметил, что европейская часть территории России, по всей видимости, ощутит последствия этой волны сильнее всего.

    Ученый пояснил, что траектория движения горячего воздуха изменилась. Если раньше поток шел от Алжира к Скандинавии, то сейчас он направится из Магриба в северо-восточную Европу.

    Над российской территорией столкнутся антициклон из Африки и теплая волна со стороны Персидской пустыни.

    Помимо западных регионов России, от экстремальных температур серьезно пострадают скандинавские страны, Прибалтика и Польша, резюмировал итальянский эксперт.

    В июне экстремальная жара привела к огромному количеству смертей в Европе. Периоды засухи за последние годы поставили на грань нищеты миллионы европейцев.

    В мае синоптики объявляли оранжевый уровень погодной опасности в Центральной России из-за высоких температур.

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