В Курской области в результате атаки ВСУ пострадали две женщины

Tекст: Дарья Григоренко

«Две женщины ранены в результате атаки ВСУ в Рыльском районе», – написал глава области в канале на платформе Max.

Один из инцидентов произошел в селе Крупец, где вражеский FPV-дрон атаковал местную жительницу по пути домой. Пострадавшая получила минно-взрывную травму и закрытый перелом лодыжки.

Кроме того, под удар попал город Рыльск. Там множественные осколочные ранения ног получила 41-летняя женщина. Двум пострадавшим оперативно оказали первую медицинскую помощь, в ближайшее время их доставят на лечение в Курскую областную больницу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль в Рыльске.

Месяцем ранее в этом же приграничном районе от ударов БПЛА пострадали две местные жительницы.

Весной при налете дрона на город осколочные ранения получили мужчина и женщина.