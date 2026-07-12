Роспатент назвал лучшие российские изобретения для рыбной ловли

Tекст: Дмитрий Зубарев

Эксперты Роспатента составили список лучших изобретений для ловли рыбы, приуроченный ко Дню рыбака, передает РИА «Новости». В перечень вошли инновационные приманки, устройства для сохранности улова и проекты судов.

Московский разработчик Василий Иода представил уникальную приманку для мутной воды и больших глубин. Изделие состоит из светящихся бусин в форме креветки или маленькой рыбы. Они отражают свет и имитируют блеск чешуи, а специальная металлическая деталь создает привлекающую рыбу вибрацию.

Председатель совета директоров ООО «Русская пелагическая компания» спроектировал судно, способное сохранять скорость при сильном волнении моря. Особая конструкция носа плавно рассекает волны, снижая удары по корпусу и экономя топливо. Обычно в таких условиях экипажам приходится сбавлять ход во избежание повреждений.

Ученые из Кабардино-Балкарии разработали метод создания искусственных нерестилищ для осетровых. Конструкции из мешков с гравием и веток защищают икру и мальков от сильного течения. Петербургские специалисты, в свою очередь, придумали безопасное устройство для переноса живой рыбы из трала, снижающее риск травмирования улова даже при сильной качке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Объединенная судостроительная корпорация передала заказчику современный ярусолов-процессор «Марлин» для экологичного промысла.

Весной в России ужесточили требования к разрешенным рыболовным снастям.

В мае стоимость рыбы на глобальном рынке превысила две тысячи долларов за тонну.