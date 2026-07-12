Умерла мать телеведущей Елены Малышевой

Tекст: Дарья Григоренко

Елена Малышева подтвердила кончину близкого человека в социальных сетях. Накануне состоялось прощание, на котором присутствовали все родственники. «Вчера мы проводили в последний путь мою мамочку. Собралась вся наша огромная семья», – написала телезвезда, передает РИА «Новости».

Кроме того, Малышева обнародовала текст завещания Елены Морозовой. Документ был составлен еще в декабре 2015 года.

В своем обращении к детям, внукам и правнукам покойная просила близких жить в любви и согласии. Мать телеведущей призывала родных всегда поддерживать друг друга, чтобы ее жизнь не прошла даром.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале текущего года скончалась советский диктор и телеведущая Светлана Жильцова.

Месяцем позже из жизни ушла ведущая Ленинградского телевидения Галина Мшанская.