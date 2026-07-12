Из затопленного паводком свердловского Ирбита эвакуировали более 20 человек

Tекст: Дарья Григоренко

Департамент информационной политики региона сообщил об эвакуации более 20 человек из зоны затопления в Ирбите. Сейчас в пунктах временного размещения находятся 30 пострадавших, передает РИА «Новости».

«В Ирбите подтоплены 156 приусадебных участков, дороги на 18 участках и пяти перекрестках, а также подъездные пути и мост по улице Орджоникидзе. Из зоны подтопления эвакуировано 22 человека, в ПВР размещены 30 человек», – говорится в официальном сообщении ведомства.

Представители департамента добавили, что спасатели организовали круглосуточный пост с плавательными средствами. Вода затронула десять населенных пунктов Ирбитского муниципального округа, где затопило 55 участков.

Согласно последним сводкам МЧС, обильные осадки нанесли серьезный ущерб всей Свердловской области. В регионе оказались под водой 23 жилых дома, 648 дворов и девять низководных мостов. Кроме того, стихия повредила один участок трассы и заблокировала транспортное сообщение с 20 поселениями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля из-за паводка свои дома в Свердловской области покинули 155 местных жителей.

Месяцем ранее власти ввели режим чрезвычайной ситуации в свердловском городе Кушва после торнадо.

В Оренбургской области спасатели эвакуировали почти 100 человек из-за рекордных дождей.