Женщина погибла при атаке дрона ВСУ на автобусную остановку в Энергодаре

Tекст: Дарья Григоренко

«Враг нанес циничный удар БПЛА по автобусной остановке... В результате погибла женщина 1971 года рождения. Выражаю глубочайшие соболезнования ее родным и близким... Четыре человека получили ранения», – написал мэр в канале на платформе Max.

По словам Пухова, троим пострадавшим медицинская помощь была оказана амбулаторно, один человек госпитализирован. Кроме того, дроны атаковали местный магазин, однако там обошлось без пострадавших.

В настоящее время все городские службы переведены в режим повышенной готовности для оперативного реагирования на возможные новые угрозы, добавил глава Энергодара.

В воскресенье Пухов сообщил, что в Запорожской области на территории медицинского учреждения произошел взрыв украинского дрона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне украинские беспилотники повредили жилые и коммерческие объекты Энергодара.

В мае город подвергся массированной ночной атаке дронов.

В начале того же месяца не менее 15 аппаратов ударили по зданию местной администрации.