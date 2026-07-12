Математики поручили искусственному интеллекту проверку великой теоремы Ферма

New Scientist: Математики поручили ИИ проверку теоремы Ферма

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Лондоне собрались 25 экспертов из разных стран для работы над проектом Кевина Баззарда, пишет New Scientist. Ученый из Имперского колледжа запустил пятилетнюю программу по оцифровке доказательства Эндрю Уайлса еще два года назад.

Развитие технологий кардинально изменило скорость работы. «Я всегда был втайне уверен, что мы добьемся успеха. Но теперь прошло два года, и ИИ стал настолько хорош, что теперь мой инстинкт подсказывает: это смешно, давайте просто сделаем что-то в десять раз лучше», – заявил Баззард.

Всего за один день совместной работы объем готового кода увеличился вдвое, превысив отметку в 40 тыс. строк. При этом участники эксперимента отмечают, что сгенерированные нейросетями решения часто получаются слишком громоздкими. Созданный машиной код бывает трудно понять человеку, что вызывает у академического сообщества философские споры о будущем науки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной этого года МФТИ отменил запрет на использование машинных алгоритмов будущими математиками.

В мае Илон Маск предрек появление специального математического сопроцессора в человеческом мозге для конкуренции с нейросетями.

В прошлом году искусственный интеллект за два дня решил десятилетнюю исследовательскую задачу ученых из Имперского колледжа Лондона.