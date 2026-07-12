В России создали коллагеновые пленки для восстановления роговицы глаза

Tекст: Дарья Григоренко

В пресс-службе Института цитологии РАН рассказали о новом методе, который поможет в регенеративной терапии органов зрения, передает РИА «Новости».

«Ученые Института цитологии РАН и Физико-технического института (ФТИ) имени Иоффе предложили доступный и эффективный подход для создания матриц (скаффолдов) из коллагена, которые можно использовать для трансплантации клеток роговицы. В перспективе разработка может найти применение в регенеративной терапии органов зрения», – говорится в сообщении.

Специалисты наблюдали за взаимодействием клеток с полученными пленками и выяснили, что предварительное охлаждение коллагенового субстрата стимулирует миграцию клеток. Руководитель группы тканевой инженерии ИНЦ РАН Юлия Нащекина отметила, что имплантированные пленки обеспечат размножение клеток на поверхности и их активное движение с краев раны, ускоряя заживление. Исследование получило поддержку в виде гранта от Российского научного фонда.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае этого года ученые Сеченовского университета разработали умный гидрогель для лечения ожогов.

В прошлом году российские специалисты создали первый в мире микростент для хирургического лечения глаукомы.

В начале прошлого года исследователи из России и Малайзии получили из медуз заживляющий раны медицинский коллаген.