Турецкий сейсмолог назвал ближайшую неделю переломной для Стамбула

Турецкий сейсмолог Бекташ назвал ближайшую неделю переломной для Стамбула

Tекст: Дарья Григоренко

В центральной впадине Мраморного моря зафиксирована серия микроземлетрясений магнитудой менее 3,5 на глубине от шести до девяти километров. Подобные явления свидетельствуют о перераспределении напряжения в отдельных участках разлома за счет небольших смещений, передает РИА «Новости».

«Само по себе это не является предвестником сильного землетрясения, однако ближайшие три–семь дней станут одним из важнейших научных индикаторов», – заявил турецкий сейсмолог Осман Бекташ. Главным показателем для специалистов станет возможное землетрясение магнитудой выше 4 в течение предстоящей недели.

Подобное развитие событий позволит лучше понять текущее состояние Северо-Анатолийского разлома и характер происходящих процессов. Эксперт призвал не сводить прогнозы исключительно к сценарию разрушительного удара стихии магнитудой выше 7. Сейсмическая ситуация может развиваться по нескольким сценариям, требующим дальнейших исследований.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом прошлого года в непосредственной близости от Стамбула произошло землетрясение магнитудой 4,2.

За несколько дней до этого жители западных районов мегаполиса ощутили подземные толчки силой 4,3 балла.

Турецкие специалисты спрогнозировали разрушительный сейсмический удар в регионе Фракии.