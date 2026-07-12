В Москве взыскали убытки с упавшего пьяным на пути метро пассажира

Tекст: Дмитрий Зубарев

Суд обязал пассажира, который в нетрезвом виде упал на пути станции «Тургеневская», выплатить компенсацию за остановку поездов, передает РИА «Новости». Инцидент произошел 21 сентября 2025 года на Калужско-Рижской линии.

Из-за падения человека на рельсы машинисту пришлось применить экстренное торможение. Движение на участке было прервано на 21 минуту. Отмена трех поездов привела к убыткам для предприятия в виде упущенной выгоды. Точная сумма иска в материалах дела не разглашается.

«Исковые требования удовлетворить. Взыскать с... (ответчика) в пользу ГУП «Московский метрополитен» упущенную выгоду», – говорится в судебном решении. Нарушитель признал свою вину, объяснив падение случайностью.

Помимо возмещения убытков, суд оштрафовал мужчину на 20 тыс. рублей. Наказание назначено за умышленное неисполнение требований транспортной безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня из-за человека на путях остановили движение поездов на участке Большой кольцевой линии.

В мае из-за пассажира на рельсах произошел сбой в графике на Замоскворецкой линии.

В апреле на станции «Баррикадная» нетрезвый мужчина спустился на пути перед прибывающим составом.