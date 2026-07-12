США нанесли серию ударов по иранским военным базам

Американская армия атаковала ряд военных баз, находящихся на юге Ирана, передает РИА «Новости». Информацию об обстрелах распространила государственная телерадиокомпания страны.
«Противник запустил семь снарядов по военных базам в городе Бушер, в округе Дейр - пять снарядов, в Ассалуйе - четыре снаряда», - заявил местный вещатель.
До этого Центральное командование Вооруженных сил США сообщало о проведении новых атак по иранской территории. В качестве ответной меры военнослужащие Ирана нанесли удары по американским объектам, расположенным в ближневосточном регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование ВС США завершило третью серию атак по иранской территории.
Американские военные поразили около 90 военных целей исламской республики.
Корпус стражей исламской революции Ирана в ответ атаковал американские базы в Кувейте и Бахрейне.