МВД объяснило опасность перевода денег на личные карты

Tекст: Дмитрий Зубарев

Легальные продавцы должны принимать платежи исключительно на расчетные счета юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, передает ТАСС. В пресс-центре МВД России настоятельно рекомендовали отказаться от сделки, если покупателю предоставляют реквизиты личной банковской карты.

«Никогда не переводите деньги на карту физического лица. Легальный продавец обязан принимать платежи на расчетный счет юридического лица или индивидуального предпринимателя. Если вам предоставляют реквизиты личной банковской карты – откажитесь от сделки», – заявили в ведомстве.

Полицейские подчеркнули важность ведения переговоров и оплаты только через официальные интерфейсы маркетплейсов. Любые предложения перейти в сторонние мессенджеры следует рассматривать как потенциальную угрозу. Также в МВД посоветовали избегать перехода по ссылкам от продавцов и вводить адреса сайтов вручную, чтобы не попасть на фишинговые страницы.

Для повышения безопасности онлайн-покупок рекомендуется использовать виртуальные карты с ограниченным лимитом. При международных сделках стоит выбирать платформы с эскроу-счетами или возможностью оспаривания платежа. В случае выявления признаков мошенничества необходимо сразу прекратить общение и не совершать дополнительных переводов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной этого года аналитики обнаружили новую мошенническую схему с поддельными скидками на маркетплейсах.

Ссотрудники полиции посоветовали использовать для онлайн-расходов отдельную банковскую карту с ограниченным лимитом.