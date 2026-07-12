Гериатр Минздрава назвала главный способ замедления старения организма

Гериатр Ткачева назвала здоровый образ жизни залогом молодости

Tекст: Катерина Туманова

«Чтобы замедлить процессы старения, нужно стараться сохранить мышцы и мозг. А для этого нужно обеспечить их работу. Органы стареют тогда, когда не выполняют свою функцию», – сказала она ТАСС.

Специалист добавила, что при недостатке движения тело теряет силу. Похожая ситуация происходит с разумом, который без должной интеллектуальной нагрузки начинает быстро угасать.

Врач Ткачева посоветовала не полагаться на передовые медицинские технологии и активно работать над внедрением здорового образа жизни, так как он остается главным инструментом сохранения самостоятельности в преклонном возрасте.

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