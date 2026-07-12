США завершили третью серию атак на Иран и поразили около 140 целей

Tекст: Катерина Туманова

«СЕНТКОМ завершил третий раунд ударов по Ирану на этой неделе», – сказано в сообщении американского командования.

По данным военных США, в ночь на воскресенье они поразили около 140 целей на территории Ирана.

«Силы США нанесли удары примерно по 140 иранским военным целям посредством высокоточных боеприпасов, – сказано в сообщении.

Там указано, что среди целей США были места хранения ракет и беспилотников, средства ВМС, склады боеприпасов, коммуникационные средства и береговые пункты наблюдения.

За три раунда атак США за неделю поразили более 300 целей в Иране, подчеркнули в СЕНТКОМ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование сообщило о том, что США «налагают штрафы» за нехорошее поведение Ирана и начинают третью волну атак. Ранее, перед атаками США, КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива. Хегсет двумя словами объяснил третью волну атак США на Иран.