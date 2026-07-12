При заходе в Азово-Черноморский морканал дроны ВСУ повредили танкер

Дроны повредили танкер при заходе в Азово-Черноморский морской канал

Tекст: Катерина Туманова

«В результате атаки БПЛА поврежден танкер при заходе в Азово-Черноморский морской канал. Пострадавших нет. Возникший пожар локализован. Судно было пустое, угрозы разлива нефтепродуктов нет», – написал он в Max-канале.

Слюсарь уточнил, что атаке подверглись города Таганрог и Каменск-Шахтинский, четыре района - Азовский, Неклиновский, Тарасовский, Миллеровский, и Таганрогский залив.

Кроме того, обломки БПЛА обнаружили на трассе М4 «Дон» на 885 км по направлению на юг.

«Пострадавших нет. Движение на данном участке перекрыто. Место происшествия взято под охрану, поток автомобилей направлен через поселок Тарасовский. На месте работают саперы», – добавил губернатор.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 11 июля матрос погиб при атаке БПЛА на суда в Таганрогском заливе. В Азове 10 июля из-за атаки беспилотников загорелись два объекта хранения нефтепродуктов.



