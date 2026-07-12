МВД раскрыло принцип расстановки нарядов дорожной полиции в России

МВД объяснило сложностью трассы обилие патрулей ДПС

Tекст: Катерина Туманова

Размещение патрулей на российских автомагистралях зависит от статистики происшествий. В первую очередь инспекторов направляют на участки с наиболее опасной ситуацией, передает ТАСС.

«Расстановка сил и средств дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции осуществляется с учетом результатов анализа аварийности на основе принципа концентрации нарядов ДПС на аварийно-опасных участках дорог, а также в местах, характеризующихся наиболее сложной дорожно-транспортной обстановкой», – пояснили в МВД.

Главной задачей сотрудников является профилактика нарушений, которые ведут к авариям. В ведомстве подчеркнули, что такой подход помогает выполнить поручение президента Владимира Путина по снижению смертности на дорогах в 1,5 раза на фоне оптимизации штата.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте было внесено предложение о запрете автомобилистам делиться геолокацией патрулей ГАИ. Юрист Салкин разъяснил наказание за перевозку кота в салоне машины.



