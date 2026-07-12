Центральное командование ВС США объявило о третьей волне атак по Ирану

Центральное командование США объявило о третьей волне атак по Ирану

Tекст: Катерина Туманова

В сообщении командования уточняется, что один гражданский член экипажа GFS Galaxy пропал без вести, и судно не может продолжить рейс из-за пожара на борту и значительного повреждения машинного отделения.

«Ирану была предоставлена еще одна возможность продемонстрировать приверженность Меморандуму о взаимопонимании после того, как он был привлечен к ответственности за предыдущие нападения на коммерческие суда, но ему снова это не удалось», – сказано в сообщении командования в соцсети Х.

В ответ на это США налагают штрафы, продолжая снижать способность Ирана нападать на гражданских моряков и коммерческие суда, свободно пересекающие пролив.

Завершается сообщение фразой: «Удары наносятся по указанию Верховного главнокомандующего», что говорит о приказе президента США Дональда Трампа проводить серию атак на Иран.

Чуть ранее КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива.

Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер парламента Ирана Галибаф заявил, что Ормуз будет открыт только на условиях Ирана. При этом Оман и Тегеран договорились продолжить переговоры по Ормузу. Иран отказался от переговоров с США без изменения позиции Вашингтона.