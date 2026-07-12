КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива

Tекст: Катерина Туманова

Военно-морской флот КСИР заявил, что по подстрекательству иностранцев несколько судов попытались следовать несанкционированным маршрутом, игнорируя предупреждения о корректировке курса. В результате судно, которое поставило под угрозу безопасность на море, отключив свои системы, было сбито и остановлено.

«Военно-морской флот КСИР после этого инцидента заявил, что Ормузский пролив закрыт до дальнейшего уведомления. До прекращения вмешательства США в этот регион ни одному судну не будет разрешен транзит», – приводит сообщение в Telegram-канале иранское Press TV.

В финале заявлений КСИР предупреждает противника, что в случае нового акта агрессии, на него будет дан жесткий ответ, и «новые базы противника в регионе станут мишенями».

Как писала газета ВЗГЛЯД, экономист Юшков допустил новую блокаду Ормузского пролива. Спикер парламента Ирана Галибаф заявил, что Ормуз будет открыт только на условиях Ирана. При этом Оман и Тегеран договорились продолжить переговоры по Ормузу.



